На Луганщині понад 80 тисяч жителів - без води через відключення електрики

На Луганщині 24 грудня жителі Лисичанська, Привілля і Новодружеська залишилися без водопостачання через відключення електроенергії Лисичанськводоканалу.

Про це повідомляє Лисичанська міськрада.

"Сьогодні, 24 грудня, ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» відключило від постачання електроенергії об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» (водонасосоні станції «Білогорівська», «Сумісна», «ГТВ», «Привільнянська», «Малорязанцево»)... Без водопостачання залишилось більше 80 тисяч мешканців міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, 35 навчальних та 25 медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що керівництвом міста та адміністрацією ЛКСП «Лисичанськводоканал» докладається максимум зусиль для відновлення електропостачання на виробничі об’єкти підприємства.

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Також організовано по графіку підвіз питної води для жителів.

Міськрада просить всіх споживачів ЛКСП «Лисичанськводоканал» погасити заборгованість, якщо вона є, за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення.

Як повідомляв Укрінформ, і раніше ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» відключало об'єкти Лисичанського водлканалу від електроенергії через борги. ТОВ ЛЕО нараховує борг водоканалу міста Лисичанськ в сумі 167 млн грн.