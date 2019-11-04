Лисичанський водоканал завтра готуються відключити від електрики
Таке оголошення розміщене на офіційній сторінці ТОВ ЛЕО у Facebook.
«5 листопада відбудеться знеструмлення Лисичанськводоканалу за заявкою ТОВ «ЕНЕРА-СХІД». Обіцяння не виконані. Запасіться водою!», - йдеться в повідомленні.
Раніше на тій же сторінці ТОВ ЛЕО повідомило, що борги споживачів електроенергії на підконтрольній Україні території Луганщині складають більше 800 млн грн та постійно зростають.
Найбільші борги у комунальників – більше ніж півмільярда гривень, зокрема Лисичанськводоканал – 142 млн грн. Це вже призвело до масштабних проблем в енергосистемі прифронтового регіону та до зростання соціальної напруги.
Як повідомлялось, ТОВ ЛЕО останній раз відключало Лисичанськводоканал 20 жовтня, але тоді обласна комісія з ТЕБ та НС зобов’язала енергетиків відновити енергопостачання, а обласна адміністрація і Лисичанська міська рада виділили по 1 млн грн для часткового погашення боргу.