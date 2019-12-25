На Дніпропетровщині через неякісний наркоз померла жінка

На Дніпропетровщині через неякісний наркоз померла жінка

Укрінформ
У лікарні №9 міста Кам'янське на Дніпропетровщині через неякісний наркоз у 7 пацієнтів погіршився стан здоров'я — одна жінка померла.

Інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили у Кам'янському відділі поліції.

"Попередньо встановлено, що в період з 17 по 19 грудня з використанням медичного препарату в лікарні проводився ряд хірургічних операцій. Водночас у 7 пацієнтів погіршився стан здоров'я і вони були переведені в обласну лікарню. Через тяжкі наслідки одна з пацієнтів померла", - розповіли у відділі поліції.

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За даним фактом Каменським відділом поліції відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

Досудове розслідування триває.

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