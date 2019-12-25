Українські католики провели святкові Богослужіння на честь Різдва

У Римо-Католицькій парафії Святого Йосипа у Дніпрі провели святкове Богослужіння на честь Різдва Спасителя.

Чекали на усіх гостей, щоб розповісти про храм, його історію та значення Різдва Христового, передає кореспондент Укрінформу.

Потім відбулась передача Національною скаутською організацією “Пласт” Вифлеємського Вогню. Миряни прийшли, щоб взяти із собою свічки або ліхтарі та забрати Вогонь додому.

У Римо-Католицькій парафії Святого Йосипа у Дніпрі провели святкове Богослужіння // Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Продовжаться святкування Різдва Христового “Звістка янгола”, яке відбудеться 25 грудня 2019 року о 16:00 на площі Героїв Майдану. Можна буде почути найкращі всесвітньовідомі різдвяні пісні, позмагатися за різдвяний тур до Європи у конкурсі янгольських костюмів, зробити гарні фото, а діти тим часом візьмуть участь у майстер-класах. Кожен охочий також матимете можливість зробити подарунки захисникам України в рамках однойменної благодійної акції.

Богослужіння провели й у столичному соборі св. Олександра.

Різдвяна літургія у Києві / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Відбулась Різдвяна служба в у Харківському Римо-католицькому костьолі Успіння Пресвятої Діви Марії.

Різдвяна служба у Харківському Римо-католицькому костьолі // Фото: Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ