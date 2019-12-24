Теракт біля Палацу спорту Харкова: суд відмовив обвинуваченим у всіх клопотаннях

Фрунзенський райсуд Харкова, де до вечора слухали справу про теракт біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, продовжиться 26 грудня: обвинуваченим відмовлено у всіх клопотаннях.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Дмитро Тихоненков.

"На засіданні суду, яке затягнулося до вечора, було подано понад десять клопотань сторони захисту. Суд на місці відмовив у їхньому розгляді, і лише одне клопотання — про вилучення відео з місця події — розглянув у нарадчій кімнаті: теж відмова", - зазначив адвокат.

За його словами, наступне засідання суду призначене на 26 грудня, на 11:00: "Можливо, мова піде про вирок".

Як повідомляв Укрінформ, 24 грудня на засіданні у Фрунзенському райсуді Харкова, де слухають справу про теракт біля Палацу спорту, були присутні й активісти, які прийшли висловити протест проти нібито запланованого обміну обвинувачених з РФ.

26 вересня адвокат постраждалих внаслідок теракту біля Палацу спорту Олег Головков заявив журналістам, що є дані про можливий обмін з РФ трьох винних у теракті біля Палацу спорту.

30 жовтня Фрунзенський райсуд Харкова продовжив утримання під вартою до 27 грудня всім трьом підозрюваним у теракті.

Нагадаємо: 22 лютого під час ходи, присвяченої пам'яті героїв Небесної сотні та загиблих у зоні АТО, біля Палацу спорту стався вибух, згодом кваліфікований як теракт. Внаслідок теракту загинули 4 особи та 9 отримали поранення.

26 лютого 2015 року співробітники СБУ за підозрою у скоєнні теракту затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тисяч доларів.

22 квітня 2015 року обвинувальний акт спрямований до Фрунзенського райсуду Харкова, їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.