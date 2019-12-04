Теракт у Харкові: суд залишив обвинуваченого під вартою

Харківський апеляційний суд залишив під вартою Віктора Тетюцького, обвинуваченого у скоєнні теракту біля Палацу спорту в лютому 2015 року, де загинули чотири особи і дев'ятеро постраждали.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла прессекретар Харківського апеляційного суду Євгенія Бондаренко.

"Колегія суддів відмовила у задоволенні апеляційної скарги обвинуваченого Віктора Тетюцького, поданої на ухвалу Жовтневого райсуду Харкова від 30 жовтня про продовження йому тримання під вартою. Ухвалу суду першої інстанції залишено без змін", - зазначила Бондаренко.

За її словами, Тетюцький брав участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції з Харківського СІЗО. В апеляційній скарзі він просив визнати рішення районного суду про продовження тримання під вартою, тобто в СІЗО, незаконним.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня Фрунзенський райсуд Харкова продовжив тримання під вартою до 27 грудня всім трьом підозрюваним у теракті біля Палацу спорту: Володимиру Дворнікову, Віктору Тетюцькому і Сергію Башликову.

За словами адвоката Дмитра Тихоненкова, всі троє обвинувачених подали апеляцію на продовження перебування під вартою та добивалися заміни запобіжного заходу на той, що не пов'язаний з арештом.

22 лютого 2015 року в Харкові у результаті вибуху під час ходи активістів біля Палацу спорту, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, на місці загинули двоє людей, ще двоє померли в лікарні, були поранені 9 осіб. Через три дні за підозрою у теракті затримано харків'ян Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова. За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.