Теракт біля Палацу спорту: суд відмовився відпускати фігурантів

Харківський апеляційний суд відмовив у зміні запобіжного заходу обвинувачуваним у скоєнні теракту 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційних скарг захисника і обвинувачених у теракті біля Палацу спорту у місті Харкові, залишивши ухвалу суду першої інстанції про продовження дії запобіжного заходу без змін. Нагадуємо, ухвалою районного суду від 3 вересня 2019 року обвинуваченим було продовжено дію запобіжного заходу до 1 листопада 2019 року та відмовлено в задоволенні клопотань обвинувачених про зміну та скасування запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2015 року в Харкові під час ходи активістів, присвяченої пам'яті Героїв Небесної сотні, біля Палацу спорту стався вибух. На місці загинули двоє осіб, іще двоє померли в лікарні. Поранення отримали 9 осіб.

Через три дні за підозрою в причетності до цього злочину були затримані харків'яни Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький, Сергій Башликов. Обвинувачення пред'явлено у вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю, боєвими припасами або вибуховими речовинами (частина 3 статті 258, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовляються визнати провину.