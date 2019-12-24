Зеленський призначив нового главу СБУ Рівненщини
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області Андрія Тимченка.
Відповідний указ №951/2019 опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - зазначається в документі.
За даними місцевої преси, Тимченко після звільнення попереднього керівництва УСБУ виконував обов'язки начальника управління. До того він працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.
Андрію Тимченку - 40 років. Він має звання підполковника.