Зеленський призначив нового главу СБУ Рівненщини

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області Андрія Тимченка.

Відповідний указ №951/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Тимченка Андрія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - зазначається в документі.

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За даними місцевої преси, Тимченко після звільнення попереднього керівництва УСБУ виконував обов'язки начальника управління. До того він працював в управлінні контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Андрію Тимченку - 40 років. Він має звання підполковника.