Прикордонникам вдалося суттєво зменшити черги на кордоні з Польщею

Протягом доби відбулося суттєве зменшення черг транспортних засобів на в’їзд в Україну перед пунктами пропуску Республіки Польща

Про це повідомляє ДПСУ.

«Станом на зараз, черги повністю відсутні перед пунктами пропуску «Устилуг-Зосін», «Угринів-Долгобичув» та «Смільниця-Кросценко». Менше вісімдесяти автомобілів знаходяться перед пунктами пропуску «Рава-Руська-Гребене» та «Грушів-Будомєж», перед «Шегині-Медика» близько 100», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, на ПП «Ягодин-Дорогуськ» та «Краківець-Корчова» чекають на оформлення близько 300 автомобілів, але у ДПСУ прогнозують, що по обіді усі, хто має намір перетнути українсько-польський кордон, зможуть це зробити.

«Протягом доби найбільше було оформлено легкових транспортних засобів в пунктах пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика» майже по 2500 автомобілів, «Рава-Руська – Гребене» та «Грушів – Будомєж» - понад 1500, «Ягодин-Дорогуськ» та «Устилуг-Зосін» - більше 1000, «Угрині-Долгобичув» та «Смільниця - Кросценко» - понад 800 легковиків», - додали у пресслужбі.

У ДПСУ наголосили, що таку значну кількість транспорту вдалося оформити завдяки суттєвому збільшенню кількості резервного інспекторського складу прикордонних нарядів. На в’їзних каналах були використані додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали. В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів.

Водночас прикордонники застерігають, що пасажиро-транспортний потік до країн ЄС після завершення свят істотно зросте.

"Варто додати, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні, однак Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до країн ЄС після завершення свят", - зауважили у пресслужбі.