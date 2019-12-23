У Карпатах через погоду закриють дороги для фур

У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини призупинять рух великогабаритного транспорту з 2-ї години ночі 24 грудня через погіршення погодних умов.

Про це на нараді в облдержадміністрації заявив начальник Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 2-ї години ночі будемо призупиняти рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Таке розпорядження мають керівники в Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівської областей", - зазначив Буджак.

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Він зауважив, що в Карпатах протягом двох днів очікують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Особливу увагу дорожники приділятимуть ділянкам на перевалах.