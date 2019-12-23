Карпати засипле снігом

В понеділок у західних регіонах очікуються значні дощі, а в Карпатах - сильний мокрий сніг та ожеледь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

23-24 грудня в Карпатах - суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.