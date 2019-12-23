Карпати засипле снігом

Карпати засипле снігом

Укрінформ
В понеділок у західних регіонах очікуються значні дощі, а в Карпатах - сильний мокрий сніг та ожеледь.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

23-24 грудня в Карпатах - суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

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