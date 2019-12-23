Тиждень почнеться з дощів та +11°, далі підморозить і засніжить

В Україні у понеділок очікуються дощі, у Карпатах мокрий сніг та хуртовини, вранці місцями туман, температура вдень 6-11° тепла.

Про це Укрінформу в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях значні дощі; температура вдень 3-8° тепла. У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби 0-5° тепла. На решті території невеликий дощ; вранці місцями туман; температура вдень 6-11° тепла, у південній частині місцями 12-14°. Вітер у країні південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-28 м/с", - йдеться у повідомленні.

У Києві в понеділок невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 9-11° тепла.

На Київщині також невеликий дощ. Вранці подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вдень 6-11° тепла.

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Синоптики прогнозують 24-25 грудня часом дощ, в Карпатах сніг; 24 грудня на крайньому заході значний дощ, в Карпатах сильний сніг, хуртовина. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, 24 грудня в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 3-8°, в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу.

На Київщині 24-25 грудня часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 3-8°.

Згідно з прогнозом, 26 грудня невеликі, місцями помірні дощі, у західних областях з мокрим снігом, 27 грудня невеликий сніг, на півдні та сході країни невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-6° тепла, у західних, 27 грудня і у північних та центральних областях від 3° тепла до 2° морозу. У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У столичному регіоні 26 грудня вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі та вдень 1-6° тепла. 27 грудня невеликий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.