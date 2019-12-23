"Батьківщина" заявила про напад на партійний офіс у Чернігові

У Чернігові в неділю ввечері невідомий розбив скло вхідних дверей офісу обласного осередку парії "Батьківщина".

Про це повідомляється на сторінці осередку у Facebook.

"У неділю, 22 грудня близько 21.00, невідомий чоловік скоїв напад на приміщення обласного осередку ВО "Батьківщина". Камінням він розбив скло вхідних дверей. В цей час в офісі перебували декілька людей. Почувши звуки від удару, один з представників офісу встиг вибігти на вулицю та побачити хулігана. Зловмисник утік з місця події", - йдеться у повідомленні.

Завдяки записам камер відеоспостереження поліція встановила, що зловмисник діяв не один, а з двома спільниками. Слідчі дії тривають.

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Як відомо, 22 грудня на Чернігівщині проходили вибори у 5 ОТГ. Партійний офіс ВО "Батьківщина" того дня працював у режимі виборчого штабу.