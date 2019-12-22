Майже 700 кілограмів червоної ікри "виловили" прикордонники на Харківщині

Працівники Держприкордонслужби виявили в Харківській області на кордоні з Росією велику партію контрабандної червоної ікри.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Прикордонний наряд затримав біля населеного пункту Борисівка трьох чоловіків без документів. Неподалік від місця затримання охоронці рубежу виявили місток з дерев’яних піддонів, який порушники проклали для незаконного переміщення товарів через контрольно-слідову смугу. Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, невдовзі знайшли й саму ікру. Продукт сумнівної якості та невизначеного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденого кав’яру - 660 кг

Читайте також: Харківські прикордонники за рік не впустили в Україну понад чотири тисячі іноземців

На трьох затриманих громадян України, жителів прикордоння, оформили адмінпротоколи. Тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення.

Фото: dpsu.gov.ua