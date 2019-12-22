Майже 700 кілограмів червоної ікри "виловили" прикордонники на Харківщині
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Укрінформ
Працівники Держприкордонслужби виявили в Харківській області на кордоні з Росією велику партію контрабандної червоної ікри.
Про це повідомляє ДПСУ.
“Прикордонний наряд затримав біля населеного пункту Борисівка трьох чоловіків без документів. Неподалік від місця затримання охоронці рубежу виявили місток з дерев’яних піддонів, який порушники проклали для незаконного переміщення товарів через контрольно-слідову смугу. Поряд з переправою лежали етикетки від червоної ікри”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, невдовзі знайшли й саму ікру. Продукт сумнівної якості та невизначеного походження був розфасований у 30 пластикових контейнерів. Загальна вага знайденого кав’яру - 660 кг
На трьох затриманих громадян України, жителів прикордоння, оформили адмінпротоколи. Тривають заходи зі встановлення обставин правопорушення.
Фото: dpsu.gov.ua