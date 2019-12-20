Харківські прикордонники за рік не впустили в Україну понад чотири тисячі іноземців

На пунктах пропуску, розташованих у Харківські області, прикордонники протягом року відмовили у в'їзді до України більш як чотирьом тисячам громадян інших держав.

Про це на пресконференції розповів заступник начальника з персоналу Харківського прикордонного загону Олександр Павлик.

«На Харківщині у поточному році в пунктах пропуску у в’їзді відмовили понад чотирьом тисячам іноземців. Це в півтора раза більше в порівнянні з 2018-м. Відмовляли, зокрема, громадянам РФ, а також громадянам з країн ризику, які є потенційними нелегальними мігрантами», - розповів Павлик.

За його словами, виявляють потенційних нелегалів у ході спілкування. Як правило, вони плутаються, відповідаючи на запитання, видаються знервованими чи явно занепокоєними. Також часто їхня фінансова спроможність не підтверджується документами.

«Це говорить про те, що Україна є для них транзитною країною на шляху до Європи», - зауважив Павлик.

Він також розповів, що цього року прикордонники виявили у громадян, які перетинали кордон, 10 підроблених паспортів. Зафіксовано чотири спроби в’їхати з РФ на Харківщину за чужим паспортом.

Загалом у 2019-му на Харківщині затримали 177 порушників кордону.