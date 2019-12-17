В аеропорту Харкова затримали марокканця, якого розшукував Інтерпол

У пункті пропуску “Харків-аеропорт” прикордонники затримали громадянина Марокко, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у спробі вбивства.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Громадянина Марокко прикордонники затримали в пункті пропуску “Харків-аеропорт”. Чоловік 1992 року народження прямував на літак до Стамбула. Але під час контролю спрацювала база “Інтерполу”, - йдеться у повідомленні.

Як виявилось, марокканець перебуває у міжнародному розшуку. За підозрою у спробі вбивства його розшукують правоохоронці Румунії.

Прикордонники повідомили про це представникам Укрбюро Інтерполу, а затриманого передали співробітникам Національної поліції.