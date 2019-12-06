Поліція затримала іноземця, якого шукав Інтерпол за участь в “ІДІЛ”

Поліція затримала банду, у складі якої був чоловік, якого розшукував Інтерпол за участь у терористичній організації «ІДІЛ».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один із них розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації «ІДІЛ» і засуджений до 12 років позбавлення волі", - поінформували у поліції.

Як уточнили правоохоронці, 21 листопада група невідомих у селі Андріївка Макарівського району напала на подружжя пенсіонерів, жорстоко побила їх, забрала 600 гривень, прикраси і втекла. Згодом 69-річний потерпілий помер у лікарні.

Упродовж двох тижнів тривали оперативно-розшукові заходи, і нарешті правоохоронцям вдалося вийти на слід нападників.

Громадяни Киргизстану та Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затриман.

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 ККУ. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим.