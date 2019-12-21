У Миколаєві котів визнали частиною екосистеми міста

У Миколаєві депутати міськради визнали котів частиною екосистеми міста і дозволили відкривати для них слухові вікна в підвалах будинків.

Таке рішення було прийнято на сесії Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коти є біосистемою міста Миколаєва. Ми просимо ухвалити рішення про відкриття слухових підвальних вікон, щоб коти могли взимку заходити в підвали і грітися. А ще не відловлювати котів для вбивства, а тільки для стерилізації», - заявила депутат Лариса Веселовська.

Її пропозицію підтримали всі присутні на сесії депутати та міський голова Олександр Сєнкевич.