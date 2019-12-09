П’ятьох левів, які народилися в Україні, у понеділок, 9 грудня, відправили з аеропорту "Бориспіль" до Південної Африки де будуть жити у заповіднику.

Про це розповів заступник міністра енергетики та захисту довкілля Роман Абрамовський у Борисполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лев і чотири левиці, одна з них - сестра цього лева. Їм півтора року, вони народилися і прожили тут, але, я думаю, що всі погодяться з тим, що леви мають жити в дикій природі. Вони будуть переселені спочатку в карантинне таке містечко, де їм зроблять аналіз крові, перевірять на хвороби можливо, а потім вони будуть випущені на територію площею 25 гектарів, де вони будуть почуватися майже як в дикій природі", - сказав Абрамовський.

Він зазначив, що власники Бердянського зоопарку "Сафарі" ухвалили відповідальне рішення безкоштовно передати до Південної Африки левів, які народилися у їхньому зоопарку.

"Це приватний бізнес, який прийняв відповідальне рішення. Вони просто не могли їх утримувати, тому що це і дорого і потребує умов для таких тварин. Це було гідне рішення, прийняте і власниками зоопарку, і тими людьми, які допомогли вирішити цю проблему", - наголосив заступник міністра.

Він подякував усім, хто долучився до складної процедури оформлення документів, і запевнив, що відомство працює над тим, щоб "такі операції з відселення диких тварин в їхні природні умови проводилися дуже легко".

П’ятьох українських левів відправили до заповідника в Африку / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Посол Південної Африки в Україні Андре Йоганнес Гроеневальд запевнив, що українські леви без проблем зможуть жити у Південній Африці, і цих левів на африканській землі чекає дуже хороше життя.

"Ми домовилися з організаторами, що там, де вони (леви — ред.) будуть жити, буде напис "народжені в Україні". Там буде атрибутика України, і люди будуть знати, що в Україні леви народжуються", - розповів помічник посла Південної Африки Олександр Охрименко.

Як повідомляв Укрінформ, власники бердянського зоопарку "Сафарі" звернулися до благодійного фонду "Міжнародна організація Лоренса Ентоні", яка займається порятунком диких тварин з цирків та приватних зоопарків, з проханням передати тварин до Африки.

П'ятеро левенят народилися у бердянському зоопарку близько 1,5 року тому. Передати тварин до ПАР вирішили у червні 2019 року. Через численні епідемії та браконьєрів котячих у Південній Африці поменшало настільки, що волонтери змушені звертатися до зоопарків Європи з проханням допомогти відновити популяцію тварин.