У курортній Затоці СБУ викрила трьох чиновників на хабарі у $87 тисяч

На Одещині Служба безпеки України викрила депутата, члена виконкому і т. в.о. голови Затоківської селищної ради на вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого приватного підприємця $87 тисяч за дозвіл на розробку проєктів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні. Затримали депутата під час отримання першої частини хабара у розмірі $11 тисяч”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили ще 1 мільйон 240 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, вирішується питання щодо оголошення про підозри зловмисникам.

Тривають слідчі дії.

Фото: пресслужба СБУ