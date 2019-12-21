У курортній Затоці СБУ викрила трьох чиновників на хабарі у $87 тисяч
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від місцевого приватного підприємця $87 тисяч за дозвіл на розробку проєктів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні. Затримали депутата під час отримання першої частини хабара у розмірі $11 тисяч”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході обшуків за місцями проживання і роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили ще 1 мільйон 240 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ, вирішується питання щодо оголошення про підозри зловмисникам.
Тривають слідчі дії.
Фото: пресслужба СБУ