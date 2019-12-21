Рада ветеранів зібралася на засідання в Сумах

У Сумах у суботу за участю міністерки у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди проходить засідання Ради ветеранів, на яке прибули представники ветеранської спільноти з усієї України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це перша рада, в якій я беру участь як міністерка. Сьогодні ми підіб’ємо підсумки нашої роботи у 2019 році та обговоримо план подальших дій”, - зазначила, відкриваючи засідання, Коляда.

Під час робочої поїздки в Суми Оксана Коляда вшанує пам’ять полеглих захисників України на Алеї Слави, проведе зустріч із т.в.о. голови Сумської облдержадміністрації Іриною Купрейчик та зустрінеться із родинами загиблих, ознайомиться з роботою КП «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради.