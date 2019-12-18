Коляда: Роботу з верифікації ув’язнених в РФ та на окупованих територіях треба активізувати

Роботу щодо встановлення місцезнаходження українців, які незаконно утримуються у російських в’язницях та на окупованій території, необхідно активізувати.

Про це в інтерв'ю кореспондентові Укрінформу розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда під час участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми зараз повинні активізувати роботу в цьому напрямі щодо верифікації, встановлення кількості та місцезнаходження українців, котрі незаконно утримуються у в’язницях Росії та на окупованих територіях. Зокрема, до мене надходить багато звернень від родичів незаконно ув’язнених осіб на окупованих територіях", - сказала міністр.

Вона також наголосила, що минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою передбачено порядок здійснення соціального та правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їхнього звільнення. Зокрема, йдеться про надання таким особам медичної, психологічної підтримки, одноразової грошової виплати в сумі 100 тисяч гривень, допомогу із працевлаштування, забезпечення тимчасовим житлом, оформлення документів.