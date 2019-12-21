У Львові обстріляли пасажирський автобус

У Львові поліцейські встановлюють особу зловмисника, який з пневматичної зброї здійснив постріли по пасажирському автобусу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

“Сьогодні, 21 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 7.35 на проспекті Червоної Калини у Львові у пасажирський автобус був здійснений постріл. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції та працівники інших служб поліції Львівщини”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, постріл був здійснений із пневматичної зброї. Кулька влучила у бокове вікно автобуса. Постраждалих внаслідок події немає.

Читайте також: Поліція спростовує фейк про обстріл колони військової техніки на Київщині

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення особи зловмисника, вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото: Світлана Добровольська