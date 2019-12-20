Одеські журналісти потерпають від порушень прав і нападів - вимагають реакції влади

Одеські журналісти вважають, що в області відсутні будь-які гарантії їхньої безпечної роботи: на журналістів чинять напади й перешкоджають професійній діяльності.

Про це йдеться у відкритій заяві журналістів на адресу Президента України, Кабміну, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України.

"Ми, працівники засобів масової інформації Одеської області, що зазнали перешкоджань та нападів за свою професійну діяльність за останні три роки, заявляємо, що в регіоні фактично відсутня будь-яка гарантія безпечної роботи представників ЗМІ, а журналісти регіону потерпають від бездіяльності місцевих посадовців у питаннях захисту свободи слова та гідності", - йдеться у заяві.

У документі констатується, що "за даними моніторингу свободи слова Інституту масової інформації, у 2019 році Одеська область стала лідером серед регіонів України (не враховуючи м. Київ) за кількістю порушень прав журналістів. Зокрема, станом на грудень цього року зафіксовано 18 випадків порушень прав журналістів. Останні три роки Одещина стабільно знаходиться в першій п’ятірці регіонів-лідерів з порушень свободи слова. Протягом 2017–2018 років Одещина, згідно з моніторингом ІМІ, займала п’яту позицію".

Також зазначається, що "наразі правоохоронні органи не виконують визначених законодавством завдань щодо захисту законної професійної діяльності журналістів: вчасно не вносяться відомості в ЄРДР (про факти правопорушень - ред.), неефективно розслідуються дані випадки тощо. Іноді затримують виконавців правопорушень, проте не відбувається повного розслідування злочину, замовників не встановлюють".

Автори заяви закликали "центральні органи влади та правоохоронні інституції країни серйозно поставитися до ситуації з безпекою працівників ЗМІ в Одеській області та відповідно відреагувати з урахуванням цієї вкрай негативної тенденції".

Зокрема, вимагають "від керівництва держави – взяти на контроль розслідування всіх фактів нападу на журналістів в Одеській області за останні три роки та сприяти захисту прав журналістів, їх законній професійній діяльності; від правоохоронних органів – своєчасно реагувати, повно, вчасно і відповідально розслідувати всі випадки нападів на журналістів, встановити нападників і замовників. Гарантувати дотримання необхідних правових процедур при розслідуванні".

У документі також міститься вимога до МВС, Нацполіції та Генпрокуратури України "забезпечити публічний звіт очільників правоохоронних органів Одеської області в січні 2020 року про хід розслідування кримінальних проваджень щодо нападу на журналістів та перешкоджання їх професійній діяльності протягом останніх трьох років".

Відкриту заяву журналістів Одещини підтримали виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, шеф-редакторка "Детектора медіа" Наталія Лігачова, медіаекспертка та тренерка з безпеки ІМІ Ірина Земляна, регіональний представник ІМІ в Одеській області Павло Колотвин, координатор медіапроєктів ГО "Інститут політичної інформації" Олександр Замковий та інші.