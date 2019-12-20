Вхід $200: у Харкові накрили підпільні казино, які "кришували" силовики

У Харкові вхід до підпільних казино, які "кришували" правоохоронці, коштував $200.

Про це начальник пресслужби регіонального управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула написав у Facebook.

"Двоє місцевих мешканців усупереч українському законодавству організували нелегальні гральні заклади у приміщеннях популярних нічних клубів міста. Обов`язковий "членський" внесок із кожного відвідувача становив $200", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оперативники спецслужби встановили, що безпроблемному функціонуванню нелегального бізнесу сприяли посадові особи правоохоронних та фіскальних органів.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) правоохоронці задокументували протиправну діяльність організаторів та їхніх "кришувальників".

Під час обшуків у підпільних казино було вилучено рулетки, гральні столи та автомати, фішки, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Викриття зловмисників відбувалося спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня в ході першочергових слідчих дій під процесуальним керівництвом прокуратури спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Полтаві та регіональним управлінням СБУ в області викрито та припинено незаконну діяльність двох казино, розташованих у центрі Харкова.

Перевіряється причетність до незаконної діяльності ігрових закладів працівників правоохоронних органів області, на яких законом покладено обов’язок протидіяти "гральному бізнесу".

Фото: ssu.gov.ua