Співробітнику СБУ повідомили про підозру у скоєнні ДТП з трьома потерпілими

Заступнику начальника служби Управління спеціального зв’язку Служби безпеки України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого троє людей зазнало тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє ДБР.

"За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля марки Mazda, який належить його дружині, не обрав безпечну швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Geely. У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля Mazda, водій та пасажир Geely дістали тяжкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, працівникові СБУ оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, внаслідок чого заподіяно тяжке тілесне ушкодження). У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Херсонської області.

Фото: ДБР