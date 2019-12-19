Аномальна зима в Україні: ще кілька сонячних днів, потім - дощі

У п'ятницю, 20 грудня, в Україні без опадів, вдень 3-8° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"20 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Крім сходу, вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 9-12°", - зазначається у повідомленні.

У Києві 20 грудня без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

У Київській області 20 грудня мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

21 грудня в Україні без опадів, лише вдень на Закарпатті часом дощ, в горах з мокрим снігом; 22 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні місцями невеликий дощ, у Карпатах та на Закарпатті помірні, місцями значні опади. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 грудня і в південній частині та на Лівобережжі місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 21 грудня на Лівобережжі та в Карпатах, 22 грудня у східних областях подекуди 0-5° морозу; вдень 5-10° тепла, на півдні країни до 14°, 21 грудня у східній частині місцями 3-5° тепла.

У Києві і столичному регіоні 21-22 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 22 грудня місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

23-24 грудня у західних областях України дощі, 24 грудня в Карпатах мокрий сніг, температура близько 0°. На решті території невеликі та помірні дощі; температура 23 грудня вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°, на півдні країни вночі 4-10° тепла, вдень 9-14°; 24 грудня вночі та вдень 2-8° тепла, вдень у південній частині до 11°.

У Києві та області 23-24 грудня дощ. Температура вночі та вдень 2-7° тепла (вдень 23 грудня 5-10°).