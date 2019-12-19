Рекорд України: 25-річна вінничанка здобула дев’ять вищих освіт
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.
«Національним реєстром Книги рекордів України зафіксоване унікальне не тільки у Вінниці, а й у нашій країні, в Україні, досягнення, коли дівчина віком до 25 років здобула дев’ять вищих освіт за рівнями бакалавра і магістра. І не тільки в Україні, а й в одній з провідних країн Євросоюзу – у Франції. Як викладач з 20-річним стажем я можу сказати, - щоб і в мене були такі студентки! Але така студентка тільки одна і вона є у Вінниці», - наголосив Горішевський.
Встановлення рекорду вінничанки засвідчили сертифікатом «Книги рекордів України», який дівчині вручили у Вінницькій міській раді в четвер, 19 грудня, перед початком засідання виконкому.
25-річна Надія Яворовенко здобула дев'ять вищих освіт, - п’ять вишів вона закінчила в Україні, решту – у Франції. Освіти здобуті за такими спеціальностями: менеджмент (університет Auvergne I - Франція) і управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management - Франція), менеджмент організацій (Київський торговельно-економічний університет України) і менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський торговельно-економічний університет України), бакалавр з права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України) та магістр права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України), а також перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis - Франція) і магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis - Франція).
Напередодні фіксації рекорду вона захистила магістерську роботу за спеціальністю Master of Business Administration (MBA, Бізнес-адміністрування).
Надія Яворовенко закінчила Вінницьку ЗОШ №30. За її словами, щоб здобути таку кількість дипломів про вищу освіту, доводилося навчатися у кількох вишах одночасно. Перший диплом дівчина отримала 2011 року.
Наразі Надія працює в юридичній компанії у Ліоні (Франція).
Батько надії Микола Яворовенко – теж юрист і також рекордсмен України: виграв найбільшу кількість справ у Європейському суді з прав людини.
Фото Олександра Лапіна