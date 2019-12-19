Рекорд України: 25-річна вінничанка здобула дев’ять вищих освіт

Вінничанка Надія Яворовенко встановила національний рекорд за кількістю отриманих дипломів про вищу освіту.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

«Національним реєстром Книги рекордів України зафіксоване унікальне не тільки у Вінниці, а й у нашій країні, в Україні, досягнення, коли дівчина віком до 25 років здобула дев’ять вищих освіт за рівнями бакалавра і магістра. І не тільки в Україні, а й в одній з провідних країн Євросоюзу – у Франції. Як викладач з 20-річним стажем я можу сказати, - щоб і в мене були такі студентки! Але така студентка тільки одна і вона є у Вінниці», - наголосив Горішевський.

Встановлення рекорду вінничанки засвідчили сертифікатом «Книги рекордів України», який дівчині вручили у Вінницькій міській раді в четвер, 19 грудня, перед початком засідання виконкому.

25-річна Надія Яворовенко здобула дев'ять вищих освіт, - п’ять вишів вона закінчила в Україні, решту – у Франції. Освіти здобуті за такими спеціальностями: менеджмент (університет Auvergne I - Франція) і управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management - Франція), менеджмент організацій (Київський торговельно-економічний університет України) і менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський торговельно-економічний університет України), бакалавр з права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України) та магістр права - диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України), а також перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis - Франція) і магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis - Франція).

Напередодні фіксації рекорду вона захистила магістерську роботу за спеціальністю Master of Business Administration (MBA, Бізнес-адміністрування).

Надія Яворовенко закінчила Вінницьку ЗОШ №30. За її словами, щоб здобути таку кількість дипломів про вищу освіту, доводилося навчатися у кількох вишах одночасно. Перший диплом дівчина отримала 2011 року.

Наразі Надія працює в юридичній компанії у Ліоні (Франція).

Батько надії Микола Яворовенко – теж юрист і також рекордсмен України: виграв найбільшу кількість справ у Європейському суді з прав людини.

Фото Олександра Лапіна