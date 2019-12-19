У Херсоні створили лялькову виставу для дітей за мотивами ромського фольклору

У Херсоні поставили лялькову виставу «Неймовірні пригоди дівчинки Ради» для формування у найменших дітей толерантного ставлення до ромів.

Про це на пресконференції у Кризовому медіа-центрі Херсон розповів президент ромської ради України, керівник міжнародної громадської організації ромів «Кетане» Юрій Іваненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Була ідея – якщо ми не можемо достукатися до розуму, треба достукатися до серця, до душі (у формуванні толерантного ставлення до ромів – ред.). Немає позитивних персонажів ромів… Чому нас бояться? Бо нас не знають… Тому виникла ідея – чому б нам не виховувати наших дітей з найменшого віку на позитивних героях, щоб асоціація з ромами була позитивна. Ми створили такий образ дівчинки, де вона позитивний герой, таку дитячу казку», - розповів Іваненко.

Він згадав, як змінювалося ставлення суспільства до ромів, коли з’явились у свій час образи кіногероїв Будулая та Яшки Циганкова. Наразі ж імідж ромів формується з негативних новин, роми відчувають упереджене до себе ставлення.

Вистава розповідає про сміливу ромську дівчинку Раду, яка вирушає зі своїм молодшим братиком Іштваном у хащі лісу за чарівним зіллям для своєї бабусі.

У виставі-казці розповідаються ромські легенди, діти слухають ромську музику, відбувається діалог, оскільки юним глядачам розповідають, як можна привітатися ромською мовою, як висловити гарні побажання, попрощатися.

Ім’я Рада обрали, оскільки це розповсюджене ім’я у ромів, а от щодо імені її братика було кілька варіантів, зупинилися на Іштвані – імені, що притаманне ромам, які проживають на Закарпатті.

На думку Іваненка, ця вистава, для якої не перероблювали якусь відому казку, а створили власну, має бути міжнародним проєктом – аналогів йому немає. «Мені вже телефонували з Угорщини, Польщі, як можна цей проєкт привезти до них», - каже президент ромської ради України.

Він подякував за підтримку проєкту Міжнародному фонду «Відродження» та обласному академічному театру ляльок, де поставили цю виставу.

У казки чотири автори, лише двоє з них роми це для того, щоб вистава була зрозуміла не лише ромам, зауважив Іваненко.

Директор Херсонського академічного обласного театру ляльок Віктор Гаврилюк розповів, що п’єса, народжувалася на очах.

«Образ з’явився – зацікавились і режисер, і художник. Такі цікаві ляльки – планшетні і ширмові, є два рівні, вирішується все в образі ромського колеса, у декорації присутній орнамент з ромських хусток», - розповів він.

Як вважає художник-постановник вистави Ольга Гоноболіна, цей проєкт можна розвивати у «серіал» з головною героїнею цієї ромської казки. Поставила виставу молодий режисер Вікторія Животова.

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Це не масштабна вистава, а вистава для виїзду – її можна буде показувати у школах, садочках, у районах, там, звідки дітей довезти в обласний центр складно і дорого. Уже 20 грудня вона «їде» у Каланчацький район. У Херсоні прокат вистави розпочнеться з 11 січня.

На прем’єрі вистави були присутні діти з Херсона, спеціально привезли малюків ромської національності з районів області. Наразі це «зимовий» варіант казки, присвячений новорічним святам, а влітку демонструватимуть «літній» варіант, каже директор театру.

Фото: Херсонський обласний академічний театр ляльок