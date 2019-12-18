У Львові відкрили головну ялинку

У центрі Львова — на проспекті Свободи засяяла вогнями головна ялинка міста.

Цього року символ новорічно-різдвяних свят особливий — це блакитна ялина, яка вирізняється особливо пухнастим гіллям.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Новорічна ялинка Львова засяяла вогнями на головному проспекті міста. Її традиційно відкрили напередодні Дня святого Миколая. Цьогорічне дерево — особливе. Це блакитна ялина, дерево 17,5 метрів висотою, виросло у місті — на території колишнього заводу “Кінескоп”. Там ялинка становила загрозу - могла впасти, тож була зрізана і подарована місту.

Читайте також: В Іспанії встановили найдорожчу у світі новорічну ялинку

Як розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, цього року було вирішено зробити акцент на освітленні, тому на ялинці майже немає іграшок. Вона дуже стильна і приваблива.

Новинкою у прикрашанні міста до новорічно-різдвяних свят стали два 8-метрові ангели, які є аналогами лондонської святкової ілюмінації. Ангели розміщені на вулицях Галицькій та Сербській, це місця, які стануть новими локаціями для святкових фото.

Після урочистого відкриття головної ялинки Львова відбувся святковий концерт Соломії Чубай та львівського гурту “Джалапіта”.