В Іспанії встановили найдорожчу у світі новорічну ялинку
Укрінформ
У готелі Kempinski Hotel Bahia в іспанській Марбельї встановили новорічну ялинку вартістю 11,9 мільйона фунтів стерлінгів.
Про це йдеться у пресрелізі готелю.
“Kempinski Hotel Bahia разом із дизайнером Деббі Вінгхем представили найекстравагантнішу різдвяну ялинку у світі вартістю 11,9 мільйона фунтів стерлінгів”, - повідомили в прес-службі.
У готелі додали, що дерево прикрасили рожевими, червоними, білими і чорними діамантами та ювелірними виробами від Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels і Chanel.
Загалом у готелі 145 кімнат, включаючи 17 номерів класу люкс, з виглядом на Середземне море.
У 2019 році готель, який розташований в іспанській Марбельї, відзначає своє 20-річчя.