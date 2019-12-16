В Іспанії встановили найдорожчу у світі новорічну ялинку

У готелі Kempinski Hotel Bahia в іспанській Марбельї встановили новорічну ялинку вартістю 11,9 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у пресрелізі готелю.

“Kempinski Hotel Bahia разом із дизайнером Деббі Вінгхем представили найекстравагантнішу різдвяну ялинку у світі вартістю 11,9 мільйона фунтів стерлінгів”, - повідомили в прес-службі.

У готелі додали, що дерево прикрасили рожевими, червоними, білими і чорними діамантами та ювелірними виробами від Bvlgari, Cartier, Van Cleef & Arpels і Chanel.

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Зазначається, що 28 грудня гості готелю зможуть забрати додому діамант вартістю 2000 євро під час різдвяної вечірки.

Загалом у готелі 145 кімнат, включаючи 17 номерів класу люкс, з виглядом на Середземне море.

У 2019 році готель, який розташований в іспанській Марбельї, відзначає своє 20-річчя.