Дизайн ялинкової прикраси Білого дому має стосунок до України

Асоціація історії Білого дому обрала гелікоптер Сікорського Н-34 офіційною різдвяною ялинковою прикрасою цього року. Асоціація щорічно обирає тему для дизайну офіційної прикраси президентської ялинки.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим прийняв рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави", - йдеться у повідомленні.

Дизайн цьогорічної ялинкової прикраси Білого дому//Фото: shop.whitehousehistory

Зазначається, що влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці. Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти. Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D — White House History (@WhiteHouseHstry) 20 лютого 2019 р.

"Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин. Так переказує історію компанія Lockheed Martin, яка раніше називалась компанія Sikorsky. Успіх першого перельоту довів, що ці гелікоптери можуть сідати і відправлятись з південної галявини Білого дому і з того часу президенти США здійснюють перельоти до президентського літака саме на гелікоптері. В грудні 1959 року президент Ейзенхауер здійснив перший закордонний переліт гелікоптером Сікорського S-5", - додає видання.

Повідомляється, що на вдячність розробникові, президент Ейзенхауер написав особистого листа-подяку Ігореві Сікорському з нагоди 20-літнього ювілею гелікоптера VS300 у США.

"Можливо, ви знаєте, що я у нещодавні роки почав користуватись гелікоптером. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їх унікальні можливості дозволили їм діяти з особливою ефективністю … рятуючи життя, які інакше було б втрачено", - йдеться в листі.

Ігор Сікорський емігрував до США з України. Видатний проєктувальник гелікоптерів та літаків, він народився в Києві й отримав освіту в Київському політехнічному інституті.