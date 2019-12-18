На Харківщині з будівель прибрали останнього Леніна

У селі Добропілля на Харківщині знищили зображення Володимира Леніна на будинку культури – це було останнє зображення більшовицького вождя на будівлях у регіоні.

Про це повідомив керівник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков на своїй сторінці у Facebook. «Демонтовано останнє зображення Леніна на Харківщині. Воно було на фасаді клубу у селі Добропілля Валківського району. Працюємо далі», - написав Поздняков. Як розповів керівник «Світанку» кореспонденту Укрінформу, мозаїчне панно просто зафарбували. Читайте також: У Харкові повалили пам’ятник Горькому «Це зробили після нашого офіційного звернення до місцевої влади», - зазначив Поздняков.