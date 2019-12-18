У Харкові повалили пам’ятник Горькому

Поліцейські встановлюють обставини пошкодження пам’ятника Максиму Горькому на проспекті Новобаварському у Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Повідомлення про подію надійшло до Новобаварського відділу поліції вранці 18 грудня. Повалений пам’ятник Максиму Горькому на проспекті Новобаварському, 87 виявив працівник комунального підприємства під час обходу території”, - йдеться у повідомленні.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Єдиного обліку Новобаварського відділу поліції.

Всі обставини події та особи, причетні до неї встановлюються.

Максим Горький — російський, пізніше радянський «пролетарський» письменник, драматург та публіцист; член РСДРП, деякий час дружив з Леніним.

Фото: hk.npu.gov.ua