У Ворзелі знесли пам’ятний знак учасникам АТО

На Київщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення пам’ятки учасникам АТО.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"За фактом знесення пам’ятки учасникам АТО поліція Київщини відкрила кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, кілька років тому на земельній ділянці у смт Ворзель група учасників АТО встановила пам’ятний знак загиблим воїнам на Сході України.

Зазначається, що у подальшому місцева сільрада в адміністративних межах виділила земділянки учасникам бойових дій, і наділ, де був розташований пам’ятник, потрапив у власність одному з «атовців».

У свою чергу чоловік, щоб розпочати будівельні роботи на своїй ділянці, був змушений демонтувати пам'ятник та викинути.

Працівники Ірпінського відділу поліції за фактом самоправства відкрили кримінальне провадження за ст. 356 КК України.

У рамках цієї справи були направлені відповідні запити до органів місцевого самоврядування, щоб встановити цінність та значення пам’ятника.

Уточнюється, що після отримання відповідей поліцейські визначаться з подальшими процесуальними діями.

Залишки пам’ятника у якості речового доказу знаходяться у відділі поліції.

Фото: kv.npu.gov.ua