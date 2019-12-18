Житомирську облраду пікетують футбольні фанати і працівники музею

Перед сесією Житомирської обласної ради, яка розгляне бюджет на наступний рік, облраду пікетують фанати футбольного клубу «Полісся» та працівники обласного краєзнавчого музею.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Футбольні фанати обурені тим, що у проєкті обласного бюджету на 2020 рік не передбачені кошти на фінансування футбольного клубу «Полісся». До пікетувальників вийшов голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко і запевнив, що гроші на клуб будуть.

«1 млн 800 тис. грн уже заплановані. Ми заклали в бюджет ті кошти, які ми реально бачимо, що можемо витратити. Все інше від перевиконання… Ведуться перемовини з комерційними структурами на дофінансування футбольного клубу, і ще раз повторюю, що я зацікавлений у розвитку футболу і ФК «Полісся»», - сказав Бунечко.

Напередодні Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомляв, що реальні витрати на утримання клубу становлять 12 млн грн.

Натомість представниці музею вимагають, аби депутати під час голосування за директора закладу не підтримували погоджену раніше на комісії кандидатуру Романа Насонова. Представники музею хочуть, аби заклад очолив нинішній в.о. директора Віктор Весельський і акцентують, що їхнє звернення з приводу Весельського депутатська комісія проігнорувала.