Синоптики прогнозують "весняне" тепло, вдень до +17°

У середу, 18 грудня, в Україні температура повітря вдень становитиме 9-14° тепла, на Прикарпатті прогріє до +17°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"18 грудня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. У південних, східних та більшості центральних областей вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті до 17°, у східних, центральних (крім Вінницької) та Сумській областях 5-8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 18 грудня хмарно, проте без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 10-12°.

У Київській області також мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14°.