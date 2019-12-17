Аграрії перекрили дорогу біля Каховської ГЕС – невдоволені законопроєктом про ринок землі

Аграрії, невдоволені законопроєктом про ринок землі, перекрили трасу Херсон-Каховка-Генічеськ (Р47) поблизу Каховської ГЕС.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив у вівторок, 17 грудня, заступник начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

«Під час акції, що розпочалася з 10.15, її учасники здійснюють безперервний рух по пішохідному переходу», - зазначив Байдаров.

За його словами, поліція організувала об’їзд перекритої ділянки.

Як повідомив кореспонденту Укрінформу аграрій, депутат облради Ігор Йосипенко, станом на 11.15 хвилин акція триває. Ініціатори акції - Всеукраїнська аграрна рада також долучилася і Асоціація фермерів. Учасники акції приїхали на власній сільськогосподарській техніці.

Йосипенко пояснив, що учасники акції не проти зняття мараторію на продаж землі. Натомість вони виступають проти ухвалення законопроєкту №2178-10 про ринок землі, який вже пройшов перше читання, вимагаючи не допустити концентрації землі в руках олігархів, та заборонити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям.

Учасники акції пропускають автобуси, екстрені служби, швидкі, поліцію, автомобілі з дітьми.

За оцінками учасників заходу в акції беруть участь близько 300 людей. У поліції називають цифру - 200 осіб.