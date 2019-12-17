Львів оновив транспортний парк 23 новими тролейбусами

У Львові оновили парк тролейбусів 23 новими машинами виробництва СП “ЕлектронТранс”. Перші 10 з них вже вийшли на маршрути, інші обіцяють випустити на лінію у першій декаді січня.

По це повідомила пресслужба міської ради.

«У тролейбусному депо уже перебуває 23 тролейбуси нової партії виробництва СП «ЕлектронТранс». З них 10 тролейбусів вже документально передано актами прийому-передачі, та виїхали на лінію з 15 грудня 2019 року. Решта тролейбусів перебувають в процесі документального оформлення та встановлення додаткового обладнання. Прогнозовано виїдуть на лінію у першій декаді січня 2020 року”, - зазначено у повідомленні.

Як сказав речник ЛКП «Львівелектротранс», загалом транспортне підприємство має отримати 50 нових тролейбусів.

У планах міста придбати 10 нових трамваїв та 100 тролейбусів з автономним ходом.