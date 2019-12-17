У Павлограді згоріло кафе

У Павлограді по вулиці Дніпровській на території готельно-ресторанного комплексу вночі горіло двоповерхове кафе.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Про пожежу було повідомлено 17 грудня о 03:57.

«На місці події рятувальниками встановлено, що на території комплексу горить двоповерхова окремо розташована дерев’яна будівля кафе на площі 400 кв.м», - йдеться у повідомленні.

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Пожежу було локалізовано о 5:40 та ліквідована о 6:12.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС