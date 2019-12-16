В Одесі спалили авто соратника Труханова

У понеділок близько 16 год. 30 хв. загорівся позашляховик, що був припаркований на вулиці Артилерійській в Одесі, де розміщений департамент комунальної власності Одеської міськради. За словами очевидців, зловмисник кинув на автомобіль пляшку із запальною сумішшю.

Як повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах, загорівся автомобіль депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова.

Ахмеров є депутатом від партії "Довіряй ділам", в.о. першого заступника директора департаменту комунальної власності міськради і членом міськвиконкому. Раніше Ахмеров очолював Одеський міськвиборчком.

У відділі комунікацій Одеської поліції повідомили Укрінформу, що поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати факт підпалу, і зараз місці події працюють слідчо-оперативна група поліції та працівники ДСНС.

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"Співробітники поліції оглядають місце події та опитують свідків", - зазначила керівник відділу комунікацій Любов Гордієвська.

За даними ГУ ДСНС в Одеській області, повідомлення про загорання легкового автомобіля на вул. Артилерійська надійшло о 16:24. Рятувальники пожежу локалізували о 16:39 та о 16:44 її ліквідували.

"Внаслідок пожежі вогнем пошкоджений моторний відсік автомобіля. Загиблих та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 2 одиниці основної пожежної техніки та 11 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

відео: Думская