"Пеннівайз" заявив, що зніматиме пранки на Закарпатті попри відкриту справу

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Укрінформ
Автор відео про клоуна Пеннівайза, який знімає ролики на Закарпатті, заявив, що не припинить знімати подібні відео, незважаючи на відкрите кримінальне провадження.

Про це автор відео повідомив на своєму YouTube-каналі.

"Наші відео не несуть пропаганди насильства. Багато хто пише, що ми можемо довести людей до інфаркту. Пояснюю: над людьми похилого віку та дітьми ми не жартуємо. Також нами зайнялась прокуратура, все, що я можу на це сказати, - це просто побажати їм успіху у розслідуванні. Нас це ні за яких обставин не зупинить. Це лише початок. Очікуйте на нове відео", - йдеться у повідомленні на відеоканалі, де виставляють ролики за участю "Пеннівайза", зняті в Мукачеві та Ужгороді.

Відео за участю "клоуна" з роману жахів Стівена Кінга "Воно" з'являються на Закарпатті уже близько двох тижнів. На них людина, переодягнена в клоуна Пеннівайза, лякає перехожих в парку та на набережній в Мукачеві, вискакує зі сміттєвого баку в Ужгороді тощо.

Минулого тижня у Мукачеві прокуратура зареєструвала провадження за фактом виготовлення і розповсюдження відео, що ймовірно, пропагує культ насильства і жорстокості. У рамках окремої експертизи буде перевірено, чи пропагує відео, яке оприлюднене у соціальній мережі та на Youtube-каналі, культ насильства і жорстокості.

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Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області. Мукачівська місцева прокуратура забезпечуватиме процесуальний контроль за ходом слідства.

Попередня правова кваліфікація у цьому провадженні - ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

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