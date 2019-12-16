На Волині депутата побили металевим прутом

У Нововолинську Волинської області депутата міської ради посеред дня на вулиці побили металевим прутом.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

"Сьогодні за медичною допомогою до місцевої центральної міської лікарні звернувся депутат Нововолинської міськради. За його словами, по 13 годині по вулиці Кобзаря в Нововолинську під час конфлікту невідома особа заподіяла йому тілесні ушкодження металевим прутом", - йдеться у повідомленні.

Проводяться всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину та притягнення її до відповідальності.

Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні.

Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.