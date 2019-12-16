Отруєння алкоголем у Миколаєві: трьох далекобійників виписали з лікарні

Троє далекобійників, які були доставлені в лікарню швидкої медичної допомоги Миколаєва у стані важкого алкогольного отруєння, наразі покинули медзаклад у задовільному стані.

Про це журналістам повідомив головний лікар ЛШМД Олександр Дем'янов.

«Усі постраждалі чоловіки, які були доставлені до нашої лікарні в стані важкого алкогольного отруєння, отримали відповідну допомогу. Їм провели заходи детоксикації, і наразі вони самостійно покинули медзаклад», - сказав Дем'янов.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників - з Вінниччини та Чернігівщини, ще троє госпіталізовані.

Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.

Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».

У Миколаєві створюють комісію, яка перевірить заклади харчування, біля яких було зафіксовано випадок групового отруєння. За попередньою інформацією, ця ситуація класифікується як надзвичайна ситуація, пов’язана з отруєнням людей.