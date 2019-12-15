У Миколаєві біля кафе померли двоє далекобійників, ще троє - у лікарні
Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.
"У Миколаєві біля придорожнього кафе померли двоє далекобійників, ще троє госпіталізовані, один з них у тяжкому стані – поліція проводить розслідування обставин трагедії", - йдеться у повідомленні.
14 грудня близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник.
При огляді його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції на чолі з керівництвом. Поліцейські опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.
Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.
Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство».
Обставини та причини трагедії встановлюються.