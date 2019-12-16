У Миколаєві встановили головну ялинку

У Миколаєві встановили та прикрасили головну ялинку на Соборній площі. Офіційне її відкриття відбудеться 19 грудня, на день Святого Миколая.

Наразі тривають роботи по прикрашанню площі та розміщенні новорічної ярмарки, яка працюватиме поряд протягом усіх зимових свят, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На ялинці немає традиційних іграшок – лише ілюмінація у вигляді різноманітних фігурок.

Новорічна миколаївська красуня – одна з найвищих в Україні. Має 22 метри заввишки і 10 метрів у діаметрі. Була придбана в 2017 році за 2,8 млн грн. Тоді одне зі ЗМІ порівняло ціну ялинок в різних містах і назвало миколаївське новорічне дерево найдорожчим в Україні. За його інформацією, подібні у Сумах та Дніпрі коштували приблизно вдвічі дешевше.

Читайте також: Дизайн ялинкової прикраси Білого дому має стосунок до України

Під час відкриття ялинки будуть запалені святкові вогні, на миколаївців також чекає піротехнічне шоу і святковий мюзикл.