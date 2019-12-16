У Чернівцях через зміни перспективного плану тергромади пікетують ОДА і мерію
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наші мешканці вимагають скасування змін до перспективного плану громад Чернівецької області щодо нашого села. Ці зміни подала Чернівецька ОДА у грудні 2019 року на затвердження до Кабінету міністрів України без згоди нашої громади. За цими змінами наше село "відрізали" від Чернівців, як було передбачено у вже ухваленому перспективному плані, та приєднали до сіл Топорівці і Колінківці. Ми вимагаємо переглянути це рішення і залишити наше село разом із Чернівцями", - пояснив позицію мешканців сільський голова Чорнівки Георгій Бота.
Він розповів, що 90% працюючих людей села мають роботу у місті Чернівці. Тому він вважає, що їхньому селу потрібно об'єднатися саме з Чернівцями.
У Чернівцях через зміни перспективного плану тергромади пікетують ОДА і міськраду / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ
Директор департаменту регіонального розвитку Віктор Подорожній вийшов до протестувальників та повідомив, що змін до перспективного плану поки не подавали, в адміністрації лише проводять консультації з профільним міністерством з приводу нового об'єднання.
"Опрацьовувались різні конфігурації об'єднання. І Чорнівка, і Топорівці за попереднім перспективним планом мали приєднатися до Чернівців. Але Чернівецька міська рада не приймала рішення про приєднання ні Чорнівки, ні Топорівців до себе. А сусідня із Чорнівкою громада села Колінківці за попереднім планом мала утворити свою окрему громаду із селами Бочківці, Грозинці і Санківці. Проте ці села вирішили приєднатися до вже існуючої Клішковецької громади. Тому Колінковецька громада вже існувати не могла. І селам Колінківці, а також Топорівці і Чорнівка, які так і не приєдналися до Чернівців, запропонували створити одну громаду. Топорівці дійсно ініціювали створення такої ОТГ і направили свої пропозиції сусіднім Колінківцям і Чорнівці. Але це лише напрацювання пропозицій. Поки що ОДА не направляла жодних змін до перспективного плану. Це можливо лише через схвалення цих змін обласною радою", - пояснив Подорожній.
Трохи пізніше мітингувальники пішли від будівлі ОДА до міської ради. Вимагали зустрічі з мером міста. Але його немає на робочому місці. Пікетувальники зайшли у приміщення міської ради, щоб зустрітись із секретарем ради Василем Проданом.