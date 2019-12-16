У Чернівцях через зміни перспективного плану тергромади пікетують ОДА і мерію

У Чернівцях близько сотні мітингувальників із села Чорнівка, яке через зміну перспективного плану громад, не буде входити до громади обласного центру, пікетували облдержадміністрацію та міську раду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші мешканці вимагають скасування змін до перспективного плану громад Чернівецької області щодо нашого села. Ці зміни подала Чернівецька ОДА у грудні 2019 року на затвердження до Кабінету міністрів України без згоди нашої громади. За цими змінами наше село "відрізали" від Чернівців, як було передбачено у вже ухваленому перспективному плані, та приєднали до сіл Топорівці і Колінківці. Ми вимагаємо переглянути це рішення і залишити наше село разом із Чернівцями", - пояснив позицію мешканців сільський голова Чорнівки Георгій Бота.

Він розповів, що 90% працюючих людей села мають роботу у місті Чернівці. Тому він вважає, що їхньому селу потрібно об'єднатися саме з Чернівцями.

У Чернівцях через зміни перспективного плану тергромади пікетують ОДА і міськраду / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Директор департаменту регіонального розвитку Віктор Подорожній вийшов до протестувальників та повідомив, що змін до перспективного плану поки не подавали, в адміністрації лише проводять консультації з профільним міністерством з приводу нового об'єднання.

Читайте також: У Черкасах пропонують внести до Конституції положення про вибори голів ОДА і РДА

"Опрацьовувались різні конфігурації об'єднання. І Чорнівка, і Топорівці за попереднім перспективним планом мали приєднатися до Чернівців. Але Чернівецька міська рада не приймала рішення про приєднання ні Чорнівки, ні Топорівців до себе. А сусідня із Чорнівкою громада села Колінківці за попереднім планом мала утворити свою окрему громаду із селами Бочківці, Грозинці і Санківці. Проте ці села вирішили приєднатися до вже існуючої Клішковецької громади. Тому Колінковецька громада вже існувати не могла. І селам Колінківці, а також Топорівці і Чорнівка, які так і не приєдналися до Чернівців, запропонували створити одну громаду. Топорівці дійсно ініціювали створення такої ОТГ і направили свої пропозиції сусіднім Колінківцям і Чорнівці. Але це лише напрацювання пропозицій. Поки що ОДА не направляла жодних змін до перспективного плану. Це можливо лише через схвалення цих змін обласною радою", - пояснив Подорожній.

Трохи пізніше мітингувальники пішли від будівлі ОДА до міської ради. Вимагали зустрічі з мером міста. Але його немає на робочому місці. Пікетувальники зайшли у приміщення міської ради, щоб зустрітись із секретарем ради Василем Проданом.