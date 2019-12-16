На Тернопільщині у ДТП потрапили два авто та шкільний автобус, є загиблий

У Тернопільській області у ДТП потрапив шкільний автобус і два автомобілі. Діти не постраждали, але загинув водій одного із авто.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зазначається, що ДТП сталася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Кровінка Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "ЕТАЛОН ", а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.

"Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події", - поінформували у поліції.

У ході перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт Дружба.

Уточнюється, що, на щастя, діти не постраждали. Водія іномарки - жителя Львівської області, затримали згідно зі статтею 208 КПК.

За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний.

Цей факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

Триває слідство.

Фото: Нацполіція.