Напад на “слугу народу” в Сумах: поліція відкрила справу

У Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом нападу та побиття народного депутата від «Слуги народу» Михайла Ананченка.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 346 (насильство щодо народного депутата України) КК України. Наразі правоохоронці проводять комплекс невідкладних слідчо-розшукових заходів», - зазначила Науменко.

Як повідомляв Укрінформ, напад на нардепа стався ввечері 15 грудня, про що він розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ананченка, на нього біля під’їзду власного будинку напали двоє молодиків у балаклавах і завдали йому тілесних ушкоджень. Такі дії нападників він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та з голосуванням у Верховній Раді.

Фото: Михайло Ананченко, Facebook