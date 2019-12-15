В Ужгороді провели традиційний благодійний забіг “Пробіжи- допоможи”. Спортсмени зібрали близько 20 тис. гривень, які передадуть у дитбудинок.

Про це у Facebook повідомляє Ужгородська міськрада.

“Півтори сотні учасників долучилися сьогодні, 15 грудня, до благодійного забігу "Пробіжи – допоможи", який учергове організував в обласному центрі Ужгородський біговий клуб”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, спортивна спільнота міста таким чином вирішила допомогти дітям-сиротам, які також чекають на подарунки до Дня святого Миколая.

Благодійний забіг "Пробіжи – допоможи" в Ужгороді / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Акція традиційно стартувала на площі Театральній. Усі, хто до неї долучився, могли обрати одну з двох дистанцій: забіг "Я – спортсмен" (6 км, 3 кола) та забіг "Я – благодійник" (2 км, 1 коло).

Серед бігунів-благодійників була й команда Ужгородської міської ради.

За словами організаторів, зібрали близько 20 тисяч гривень, але сума не остаточна, адже учасники забігу реєструватися й онлайн, а не тільки на місці старту, тож кошти ще надходять. Уже вирішили, що частину зібраних грошей передадуть вихованцям громадської організації "Моя нова сім'я", решту спрямують до одного із дитячих будинків.